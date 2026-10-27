Gandeng Polda Jatim, ABUJAPI Perkuat Pengawasan dan Profesionalisme Satpam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (BPD ABUJAPI) Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan kepolisian dan para pelaku usaha jasa pengamanan untuk meningkatkan profesionalisme serta kepatuhan terhadap regulasi.

Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Silaturahim Dirbinmas dan Rapat Koordinasi (Rakor) BPD ABUJAPI Jawa Timur Tahun 2026 di Hotel Shoutern Surabaya, Selasa (27/10).

Forum ini mempertemukan jajaran Ditbinmas Polda Jawa Timur, pengurus ABUJAPI, asosiasi terkait, serta pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) untuk menyamakan pemahaman mengenai tata kelola usaha, perizinan, administrasi keanggotaan, dan pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam).

Dirbinmas Polda Jawa Timur Kombes Darman menekankan pentingnya fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas) untuk membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat dinilai menjadi landasan dalam memperkuat kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

Darman juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dia berharap seluruh BUJP meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Ditbinmas Polda Jawa Timur, sekaligus menjaga profesionalisme, kesiapan operasional, dan kesehatan personel.

Satpam sebagai bagian dari pengamanan swakarsa memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja dan masyarakat yang aman serta kondusif.

Sementara itu, Ketua BPD ABUJAPI Jawa Timur Musfiroh Agus Sumitro menyampaikan tiga fokus utama organisasi, yakni penguatan organisasi dan keanggotaan, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, serta pembinaan dan peningkatan kompetensi Satpam.