Ekonomi Jatim Tumbuh 5,72 Persen, JEBS Soroti Tantangan Investasi hingga Rokok Ilegal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari pemerataan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, penguatan investasi manufaktur, hingga tekanan terhadap industri hasil tembakau.

Berbagai tantangan tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Refleksi Jawa Timur 81 Tahun dan Outlook Ekonomi Jatim 2026 yang digelar Jurnalis Ekonomi-Bisnis Surabaya (JEBS) di Hotel Kampi Surabaya, Selasa (27/10).

Kegiatan itu menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jatim, Asosiasi Pemilik Truk Indonesia (Aptrindo) Jatim, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), akademisi, serta unsur pemerintah.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dia mengajukan tiga pertanyaan mendasar terkait arah perekonomian daerah, yakni apakah pertumbuhan telah menciptakan nilai tambah, apakah perdagangan semakin kompetitif, dan apakah energi tersedia secara andal untuk menopang industri.

Menurut Adik, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,33 persen sepanjang 2025. Pertumbuhan kemudian mencapai 5,96 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dan 5,72 persen pada triwulan II 2026.

Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan sosial. Adik menyoroti tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 9,06 persen pada Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka 3,42 persen pada Mei 2026.

Dia menilai penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan masih perlu diperkuat agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

Persoalan pengangguran terdidik juga menjadi perhatian. Lulusan perguruan tinggi dan sekolah vokasi dinilai perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu, kolaborasi antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah perlu diperkuat untuk meningkatkan kesiapan lulusan sekaligus mendukung daya tarik investasi.