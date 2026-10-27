Gapero Ingatkan Pemerintah, Perluasan Golongan Rokok Jangan Matikan Pabrik Kecil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya mendukung wacana pemerintah memperluas strata produksi rokok golongan II sebagai salah satu upaya menekan peredaran rokok ilegal. Namun, kebijakan tersebut diminta disusun secara hati-hati agar tidak membebani industri hasil tembakau (IHT), khususnya pelaku usaha berskala kecil.

Ketua Gapero Surabaya Sulami Bahar mengatakan rencana penyesuaian batas produksi tersebut berpotensi memberikan ruang bagi pabrikan untuk mengembangkan usahanya tanpa harus langsung masuk ke golongan dengan tarif cukai lebih tinggi.

“Prinsipnya, kami sangat mendukung rencana pemerintah ini. Pemerintah berusaha melindungi industri legal sekaligus mengurangi peredaran rokok ilegal. Salah satu caranya melalui penambahan strata produksi, terutama golongan II yang bersaing langsung dengan rokok ilegal,” kata Sulami di Surabaya, Selasa (27/10).

Dia menjelaskan persaingan antara rokok legal golongan II, khususnya sigaret kretek mesin (SKM), dan rokok ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah.

Menurut Sulami, penyesuaian batas produksi dapat memberikan kesempatan bagi pabrikan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Selama ini, sebagian pelaku usaha cenderung berhati-hati mengembangkan produksi karena khawatir harus masuk ke golongan dengan tarif cukai lebih tinggi.

Meski demikian, dia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menekan keberlangsungan perusahaan kecil yang selama ini beroperasi di industri hasil tembakau.

“Pemerintah harus superhati-hati dalam menyusun kebijakan. Jangan sampai regulasi yang dikeluarkan justru mematikan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil,” ujarnya.

Sulami menilai penyesuaian strata produksi juga berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari cukai apabila mampu mendorong pertumbuhan produksi rokok legal.