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Tambah Kapasitas, Pemkot Surabaya Operasikan 18 Mikrobus Rute TIJ-Lakasantri

Selasa, 27 Oktober 2026 – 18:30 WIB
Tambah Kapasitas, Pemkot Surabaya Operasikan 18 Mikrobus Rute TIJ-Lakasantri - JPNN.com Jatim
Wira-Wiri mikrobus dengan rute Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ)–Lakarsantri, Selasa (27/10). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan kapasitas angkutan pengumpan atau feeder WiraWiri Suroboyo, di rute Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ)–Lakarsantri.

Total ada sebanyak 18 mikrobus baru tersebut dijadwalkan sudah beroperasi, Senin (26/10). Pembaruan armada itu untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang yang terus meningkat.

Kepala UPTD Pengelolaan Transportasi Umum (PTU) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Eni Sugiharti mengatakan penambahan armada itu merupakan hasil evaluasi berkala.

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“Setiap rute kami evaluasi, termasuk tingkat keterisian penumpangnya. Dari hasil evaluasi di lapangan, kebutuhan di rute Lakarsantri cukup tinggi,” kata Eni dalam keterangan pernya, Senin (26/10).

Rute TIJ–Lakarsantri sebelumnya dilayani kendaraan jenis Gran Max berkapasitas 10 penumpang. Saat ini, seluruhnya diganti dengan mikrobus yang menampung hingga 24 orang.

“Dengan kendaraan yang kapasitasnya lebih besar, daya tampung penumpang meningkat dan operasional bisa lebih efisien. Kami menyesuaikan jenis kendaraan dengan kebutuhan rutenya,” ujarnya.

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Lalu, armada Gran Max yang sebelumnya melayani rute TIJ–Lakarsantri akan dialihkan untuk mengangkut di wilayah lain, termasuk kawasan Terminal Menanggal dan Terminal Manukan.

Berdasarkan data Dishub Surabaya, transportasi yang sebelumnya beroperasi sebanyak 107 kendaraan feeder, dengan rincian 89 unit Gran Max dan 18 HiAce.

Pemkot Surabaya operasikan 18 mikrobus rute TIJ-Lakasantri untuk tingkatkan kapasitas
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TAGS   surabaya transportasi massal feeder feeder Wira-wiri

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