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RPH Beri Solusi RPU di Permukiman Bratang Gede Manfaatkan Fasilitas di Lakasantri

Selasa, 27 Oktober 2026 – 18:00 WIB
RPH Beri Solusi RPU di Permukiman Bratang Gede Manfaatkan Fasilitas di Lakasantri - JPNN.com Jatim
Satpol PP Surabaya saat menyegel rumah potong unggas di pemukiman Bratang Gede, Selasa (27/10). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Perseroda membuka kesempatan untuk pengusaha jasa pemotongan unggas yang disegel di Bratang Gede agar memanfaatkan fasilitas di Lakarsantri.

Direktur Utama PT RPH Surabaya Perseroda Fajar A Isnugroho mengatakan telah berkomunikasi dengan pengusaha jasa pemotongan unggas di permukiman penduduk itu.

“Kami memberi kesempatan kepada warga yang memiliki usaha jasa pemotongan unggas memanfaatkan fasilitas RPH Unggas Surabaya di Lakarsantri,” kata Fajar dalam rilisan persnya, Selasa (27/10).

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Fajar menyebut pihaknya membebaskan fasilitas yang bisa digunakan, mulai dari pemotongan ayam hingga bebek. Terkait teknisnya dibicarakan pada pertemuan berikutnya.

Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Lakarsantri merupakan solusi bagi pelaku usaha skala rumahan untuk mengembangkan usahanya, sesuai ketentuan yang berlaku.

“RPH Surabaya siap membantu dan memfasilitasi pelaku usaha jasa pemotongan unggas. Harapannya, kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

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Fajar mengungkapkan RPHU Lakarsantri mempunyai kapasitas pemotongan hingga 5.000 ekor unggas per hari dan telah mengantongi sertifikat halal.

Dengan begitu, usaha tetap bisa berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman juga dapat diperhatikan,” pungkasnya.

RPH Surabaya beri solusi RPU di permukiman Bratang Gede untuk manfaatkan fasilitas di Lakasantri
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TAGS   surabaya Pemkot Surabaya rph surabaya pemotongan unggas ilegal

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