Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo Bebas Bersyarat Hari Ini

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dijadwalkan menjalani pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung, Selasa (27/10). Dia telah menjalani masa pidana selama 8 tahun 4 bulan dalam perkara korupsi.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIB Tulungagung Rizzal Arbi Fanani mengatakan, proses pembebasan bersyarat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 WIB.

“Mulai besok Syahri Mulyo sudah mulai bebas bersyarat setelah menjalani hukuman 8 tahun 4 bulan penjara,” kata Rizzal, Senin (26/10).

Rizzal menjelaskan pembebasan bersyarat berbeda dengan pembebasan murni. Setelah keluar dari lapas, Syahri tetap wajib menjalani pembimbingan dan melapor kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kediri sesuai ketentuan yang berlaku.

Syahri sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dalam perkara korupsi. Selain pidana penjara, dia juga dikenai kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp26 miliar dan denda Rp700 juta.

Rizzal mengatakan Syahri sempat menjalani masa pidana di Lapas Sidoarjo setelah menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia kemudian dipindahkan ke Lapas Tulungagung pada Desember 2020.

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Selama menjalani masa pidana, Syahri memperoleh remisi selama delapan bulan setelah memenuhi persyaratan.

Namun, menurut Rizzal, kewajiban pembayaran uang pengganti dan denda yang belum dipenuhi turut memengaruhi perhitungan masa pidananya.