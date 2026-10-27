Rumah di Kupang Krajan Kebakaran, Perempuan Terluka dan Remaja Pingsan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran rumah di Jalan Kupang Krajan III Nomor 18, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Selasa (27/10) dini hari menyebabkan dua orang menjadi korban. Seorang perempuan mengalami luka bakar, sedangkan seorang remaja dilaporkan pingsan.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima petugas pada pukul 02.22 WIB.

“Petugas langsung berangkat satu menit setelah menerima laporan dan tiba di lokasi pukul 02.27 WIB. Unit tempur Pos Grudo yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman,” kata Rokhim dalam laporan tertulis.

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Api padam pukul 02.50 WIB. Petugas kemudian melanjutkan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Penanganan dinyatakan kondusif pada pukul 03.26 WIB.

Rokhim menjelaskan DPKP Surabaya mengerahkan enam unit mobil pemadam kebakaran dan empat unit rescue untuk menangani kejadian tersebut.

Enam unit tempur berasal dari Pos Grudo, Pos Pakis TVRI, Rayon 1 Pasar Turi, dan Poskotis Joyoboyo. Sementara itu, empat unit rescue diterjunkan untuk mendukung proses penanganan di lokasi.

Berdasarkan data petugas, luas rumah yang terbakar diperkirakan mencapai 5 x 12 meter. Adapun penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui.

Dua korban dalam kejadian tersebut masing-masing berinisial IYW (45) dan ETN (15).