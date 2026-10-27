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Cuaca Malang 27 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Selasa, 27 Oktober 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 27 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (27/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

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Malamnya kembali berawan di seluruh kawasan. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi gerimis mengguyur Dau, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Sumberpucung, Wagir, Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

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Siang dan sore Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, dan Tirtoyudo berawan. Kawasan lainnya gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan. 

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis di sejumlah kawasan.
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