Cuaca Surabaya 27 Oktober 2026, Sore dan Malam Bakal Gerimis di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (27/10).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siangnya berawan di seluruh kawasan.

Sore masih berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian diguyur hujan ringan atau gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian reda dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-10 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)