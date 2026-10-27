Cuaca Surabaya 27 Oktober 2026, Sore dan Malam Bakal Gerimis di Seluruh Kawasan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (27/10).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.
Siangnya berawan di seluruh kawasan.
Sore masih berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian diguyur hujan ringan atau gerimis.
Malamnya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian reda dan berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-10 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Ramalan cuaca Surabaya hari ini, sore dan malam bakal diguyur gerimis di seluruh kawasan.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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