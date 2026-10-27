Cuaca di Jawa Timur 27 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (27/10).

Paginya Lumajang hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, Malang, Nganjuk, dan Ponorogo gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Sorenya Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Surabaya, Madiun, Malang, Nganjuk, Ponorogo, dan Sidoarjo gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Surabaya dan Sidoarjo gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)