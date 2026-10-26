Bulan Bakti Karang Taruna, Pemkot Surabaya Harap Pemuda Lebih Kontribusi untuk Warga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperingati Bulan Bakti Karang Taruna Ke-66. Hal tersebut diharapkan agar para pemuda bisa terus bergerak dalam kegiatan positif.

Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya menggelar serangkaian Bulan Bakti Karang Taruna Ke-66, mulai dari berdoa bersama, membangun jamban, hingga mengecat Taman Makam Pahlawan.

Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan seluruh kegiatan tersebut untuk menunjukkan Karang Taruna mempunyai peran strategis di tengah masyarakat.

“Mulai dari mendampingi masyarakat khususnya di bidang kesejahteraan sosial, hingga ketika pelaksanaan musyawarah kelurahan,” kata Antiek dalam keterangan persnya, Senin (26/10).

Antiek berharap Bulan Bakti Karang Taruna menjadi momen untuk lebih mendorong para pemuda lebih produktif, dalam program kesejahteraan sosial, lingkungan, hingga ekonomi.

“Harapan ke depannya Karang Taruna sesuai dengan tagline-nya, ‘Muda Bisa’. Jadi, bisa berkontribusi untuk Surabaya dalam berbagai sektor dan tetap semangat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Febryan Kiswanto ingin lebih mengembangkan pemuda akar rumput yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai RT-RW.

“Poin mandiri dan mengabdi itu ingin kami hadirkan di seluruh Karang Taruna Surabaya supaya memiliki jiwa kemandirian dan kewirausahaan melalui dana Gen Z,” ucap Febryan. (mcr23/jpnn)