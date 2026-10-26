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Bulan Bakti Karang Taruna, Pemkot Surabaya Harap Pemuda Lebih Kontribusi untuk Warga

Senin, 26 Oktober 2026 – 21:10 WIB
Bulan Bakti Karang Taruna, Pemkot Surabaya Harap Pemuda Lebih Kontribusi untuk Warga - JPNN.com Jatim
Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti di halaman eks Hi-Tech Mal, Senin (26/10). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperingati Bulan Bakti Karang Taruna Ke-66. Hal tersebut diharapkan agar para pemuda bisa terus bergerak dalam kegiatan positif.

Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya menggelar serangkaian Bulan Bakti Karang Taruna Ke-66, mulai dari berdoa bersama, membangun jamban, hingga mengecat Taman Makam Pahlawan. 

Kepala Dinsos Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan seluruh kegiatan tersebut untuk menunjukkan Karang Taruna mempunyai peran strategis di tengah masyarakat.

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“Mulai dari mendampingi masyarakat khususnya di bidang kesejahteraan sosial, hingga ketika pelaksanaan musyawarah kelurahan,” kata Antiek dalam keterangan persnya, Senin (26/10).

Antiek berharap Bulan Bakti Karang Taruna menjadi momen untuk lebih mendorong para pemuda lebih produktif, dalam program kesejahteraan sosial, lingkungan, hingga ekonomi.

“Harapan ke depannya Karang Taruna sesuai dengan tagline-nya, ‘Muda Bisa’. Jadi, bisa berkontribusi untuk Surabaya dalam berbagai sektor dan tetap semangat,” ujarnya.

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Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kota Surabaya Febryan Kiswanto ingin lebih mengembangkan pemuda akar rumput yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai RT-RW.

“Poin mandiri dan mengabdi itu ingin kami hadirkan di seluruh Karang Taruna Surabaya supaya memiliki jiwa kemandirian dan kewirausahaan melalui dana Gen Z,” ucap Febryan. (mcr23/jpnn)

Peringati Bulan Bakti Karang Taruna, Pemkot Surabaya harap pemuda berkontribusi untuk warga

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Andhi Dwi Setiawan

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TAGS   surabaya Pemkot Surabaya karang taruna pemuda

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