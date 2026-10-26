Lansia 71 Tahun Ditemukan Tewas di Sungai Jagir Surabaya, Begini Kronologinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim SAR gabungan menemukan seorang lansia yang dilaporkan tenggelam di Sungai Jagir, dekat rel kereta api, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Senin (26/10). Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 14.00 WIB.

Korban diketahui bernama Sudjarno (71) warga Tambaksawah, Waru, Sidoarjo. Setelah ditemukan melalui pencarian bawah air, jenazah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit menjelaskan informasi kejadian diterima dari anggota BPBD Kota Surabaya pada pukul 10.55 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB di sebelah kiri pintu air Sungai Jagir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Kantor SAR Surabaya diberangkatkan pada pukul 11.15 WIB dan tiba di lokasi pada pukul 11.48 WIB.

Setibanya di lokasi, tim melakukan asesmen, briefing, serta pembagian tugas bersama unsur SAR gabungan untuk menentukan strategi pencarian dan evakuasi.

“Sekitar pukul 14.00 WIB, korban akhirnya berhasil ditemukan melalui pencarian bawah air sekitar 12 meter dari lokasi kejadian,” ujar Nanang.

Operasi pencarian dilakukan dengan metode penyelaman. Setelah ditemukan, korban dievakuasi ke RSUD Dr. Soetomo untuk menjalani proses identifikasi.

Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan sejumlah unsur, antara lain Kantor SAR Surabaya, BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, Brimob, Polsek Wonokromo, Inafis Bhayangkara, Satpol PP Kota Surabaya, Satpol PP Kecamatan Wonokromo, Ditsamapta, Dinas Sosial, organisasi potensi SAR, serta masyarakat setempat.