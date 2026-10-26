Valuasi Pusat Belanja One Global Capital di Sydney Naik 95 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - One Grand Eastlakes Shopping Centre, pusat perbelanjaan milik One Global Capital di Sydney, Australia, mencatat kenaikan valuasi hingga 95 persen sejak diakuisisi pada akhir 2024.

Properti komersial yang sebelumnya bernama One Global Gallery itu dibeli dengan nilai AU$19,5 juta. Pada akhir 2025, valuasinya meningkat menjadi AU$33 juta, sebelum kembali naik menjadi AU$38 juta pada 2026 berdasarkan penilaian independen CBRE.

Dengan demikian, nilai aset tersebut bertambah AU$18,5 juta dibandingkan harga akuisisi awal. Kenaikan ini mencerminkan potensi penciptaan nilai melalui strategi akuisisi dan pengelolaan properti komersial.

Chairman dan Group CEO One Global Capital Iwan Sunito mengatakan, strategi investasi One Grand Eastlakes telah dirancang sejak awal dengan mempertimbangkan fundamental aset, potensi pendapatan, dan peluang peningkatan nilai.

“Pencapaian ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi perusahaan dan para investor. Sejak awal, kami menyusun strategi dengan mempertimbangkan fundamental aset, potensi pendapatan, serta peluang peningkatan nilai dalam jangka waktu investasi yang direncanakan. Perkembangan valuasi ini menjadi salah satu indikator yang perlu dievaluasi bersama kinerja operasional dan kondisi pasar,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Senin (27/10).

Selain kenaikan valuasi, kinerja operasional menjadi salah satu aspek yang diperhatikan perusahaan. Tingkat okupansi pusat perbelanjaan tersebut dilaporkan mencapai 100 persen, dengan ALDI dan Woolworths sebagai penyewa utama.

Omzet bulanan Woolworths juga meningkat dari sekitar AU$150 ribu menjadi lebih dari AU$520 ribu sejak awal pengambilalihan.

Managing Agent Strathfield Partners Rob Pignataro, yang telah menerima mandat untuk memasarkan dan menjual pusat perbelanjaan tersebut, menilai One Grand Eastlakes memiliki karakteristik menarik di pasar properti ritel Sydney.