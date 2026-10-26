Bukan Sekadar Kopi, %Arabica Tawarkan Pengalaman Bergaya Jepang di Pakuwon Mall

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand kopi asal Kyoto, Jepang, %Arabica mulai menjajaki pasar Surabaya dengan membuka gerai berkonsep pop-up store di Pakuwon Mall. Gerai yang resmi dibuka pada 24 Oktober 2026 itu mengusung estetika Jepang melalui desain minimalis dan sajian kopi berbasis biji Arabika.

Chief Strategy Officer ATERIA Group Astrid Kusumadewi mengatakan, kehadiran %Arabica di Surabaya menjadi bagian dari upaya mengenalkan filosofi See the World Through Coffee kepada masyarakat.

"Melalui kehadiran kami di Pakuwon Mall Surabaya, kami ingin membawa filosofi See the World Through Coffee lebih dekat kepada masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari keseharian dan budaya kopi di kota ini. Kami berharap gerai ini dapat menjadi tempat bagi pelanggan untuk menikmati kopi berkualitas, bertemu, dan membangun koneksi," ujarnya.

Antusiasme konsumen terlihat sejak hari pertama pembukaan. Trainer %Arabica Fransisco Agung Christian Nillu mengatakan, antrean pengunjung sempat mengular, terutama saat akhir pekan.

"Kami senang antusiasme masyarakat Surabaya sangat bagus, sampai ada antrean cukup panjang. Meski begitu, kami tetap menjaga kualitas produk dan pelayanan, berapa pun banyaknya pengunjung," tuturnya.

Menurut Fransisco, salah satu daya tarik %Arabica terletak pada pilihan menu yang relatif sederhana dengan fokus pada sajian kopi klasik. Salah satu menu andalannya adalah Kyoto Latte, yang dikembangkan dengan mempertimbangkan selera konsumen Indonesia.

Dia menjelaskan, Kyoto Latte menggunakan racikan bahan yang dibuat sendiri atau homemade, sementara biji kopi yang digunakan diimpor untuk menjaga karakter dan kualitas minuman.

"Kyoto Latte menjadi menu signature %Arabica Indonesia. Karakternya, kopi tetap terasa intens, tidak terlalu pahit, tetapi memiliki tekstur creamy dan sedikit sentuhan manis pada akhir rasa," jelasnya.