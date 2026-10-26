Langit Mendung, BMKG Juanda Prediksi Ada Hujan Lokal Intensitas Ringan di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memprediksi bakal turun hujan dengan intensitas ringan di wilayah Surabaya Barat, pada Senin (26/10).

Berdasarkan pantauan, langit di sejumlah wilayah Surabaya tampak diliputi mendung, Senin (26/10). Cuaca yang biasanya panas menyengat pun berubah menjadi lebih gelap dan dingin.

Prakirawan BMKG Juanda Trya Chandra mengatakan langit mendung Surabaya dalam beberapa hari ke belakang, dipengaruhi oleh sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan Barat.

“Hal ini menyebabkan adanya pertemuan angin (konvergensi) serta aktifnya gelombang atmosfer kelvin yang melintasi wilayah Jawa Timur,” jelas Trya saat dikonfirmasi.

Trya menyebut fenomena itu membuat sejumlah wilayah Surabaya diguyur hujan dengan intensitas ringan. Salah satunya, Kecamatan Pakal yang ada di kawasan barat.

“Potensi hujan ringan dalam skala lokal, artinya hanya di wilayah tertentu dan tidak merata di seluruh Surabaya. Potensi hujan di prediksi di Kecamatan Pakal, namun hanya intensitas ringan,” ujarnya.

Pihak BMKG Juanda mengimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca di Surabaya. Sebab, kondisi langit yang mendung berpotensi menimbulkan hujan ringan.

“Sehingga warga yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk membawa payung atau jas hujan, serta terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)