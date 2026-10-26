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Elpiji Meledak di Jalan Kupang Segunting Surabaya, 12 Bangunan Rusak dan 2 Orang Terluka

Senin, 26 Oktober 2026 – 14:21 WIB
Elpiji Meledak di Jalan Kupang Segunting Surabaya, 12 Bangunan Rusak dan 2 Orang Terluka - JPNN.com Jatim
Salah satu bangunan yang mengalami kerusakan diduga karena ledakan LPG di Jalan Kupang Segunting, Senin (26/10). Foto: Dok. Instagram @rest_putra_ananda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan Kupang Segunting, Kelurahan Dr Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya, Surabaya, dikagetkan dengan suara ledakan yang diduga berasal dari elpiji, Senin (26/10).

Berdasarkan unggahan akun Instagram @restu_putra_ananda, petugas BPBD Surabaya tengah membersihkan sebuah rumah dengan kondisi bagian dalam dan atapnya hancur.

Kemudian, tampak dua petugas mengevakuasi empat anak anjing yang berada di dalam sebuah kandang. Lalu, mereka menurunkannya dari lantai dua bangunan.

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“Petugas evakuasi anabul pemilik rumah pasca ledakan elpiji gebros,” tulis akun Instagram @restu_putra_ananda dalam video tersebut.

Mengenai itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan ledakan di Jalan Kupang Segunting tersebut terjadi sekitar pukul 07.22 WIB.

“Rincian laporan, objek bangunan permanen, yang terdampak rumah hunian,” kata Linda ketika dikonfirmasi.

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Linda menyebut total sebanyak dua rumah rusak berat dan empat sedang akibat peristiwa itu. Selain itu, ada tiga hunian mengalami kerusakan ringan dan tiga lainnya berat.

“Jumlah korban luka dua jiwa dengan rincian, inisial JL (54) luka bakar 75 persen serta RLOA (84) terkena serpihan kaca dibagian tangan sebelah kiri,” jelasnya.

Sebanyak 12 bangunan rusak dan dua korban luka diduga akibat ledakan LPG di Jalan Kupang Segunting, Surabaya
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TAGS   surabaya rumah rusak BPBD Surabaya ledakan LPG

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