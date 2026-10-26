Ide Penelitian Sering Terkendala Metodologi, Empat Akademisi Terbitkan Buku Panduan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Empat akademisi menerbitkan buku referensi penelitian teknologi informasi yang membahas metodologi riset hingga teknik penulisan karya ilmiah. Buku tersebut ditujukan untuk membantu mahasiswa, dosen, dan peneliti menyusun skripsi, tesis, disertasi, serta artikel ilmiah secara sistematis.

Buku berjudul Riset Teknologi Informasi: Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi, serta Artikel Ilmiah Bidang Teknologi Informasi itu ditulis I Gede Susrama Mas Diyasa, Supangat, Yisti Vita Via, dan Mohammad Idhom.

Ketua Riset Sistem Digital Forensik Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin), Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Supangat mengatakan buku tersebut disusun untuk membantu mahasiswa dan peneliti memahami metodologi serta tahapan penulisan karya ilmiah.

"Banyak peneliti muda dan mahasiswa yang memiliki ide cemerlang, tetapi terbentur pada penyusunan metodologi dan alur penulisan yang baku," kata Supangat dalam keterangan tertulis, Senin (26/10).

Melalui buku terbitan KBM Indonesia tersebut, para penulis menghadirkan panduan praktis agar pembaca dapat menyusun penelitian dengan alur terstruktur dan sesuai standar kualitas ilmiah.

Materi yang dibahas mencakup konsep dan pendekatan penelitian, tahapan riset, hingga strategi penulisan karya ilmiah. Pembahasannya meliputi penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi sampai penulisan artikel untuk jurnal internasional.

Buku itu juga dilengkapi contoh kasus yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi. Materi tersebut diharapkan membantu pembaca memahami penerapan metode penelitian dalam menghadapi berbagai persoalan di bidang teknologi informasi.

Supangat menjelaskan buku tersebut tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa, tetapi juga dosen, peneliti, dan praktisi industri yang membutuhkan referensi untuk menyusun maupun mengembangkan penelitian.