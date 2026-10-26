438 Ribu Murid Jatim Ikuti TKA Mulai Hari Ini, Khofifah Ingatkan Jangan Cemas Berlebihan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 438.126 murid jenjang SMA, SMK, SLB, dan sederajat di Jawa Timur telah terdaftar mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang mulai dilaksanakan Senin (26/10).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan dukungan dan motivasi agar para peserta mengikuti asesmen dengan tenang, percaya diri, serta menjunjung tinggi kejujuran.

Khofifah mengingatkan para murid agar tidak menghadapi TKA dengan kecemasan berlebihan. Menurut dia, hasil asesmen bukan satu-satunya penentu masa depan, melainkan salah satu sumber informasi untuk melihat capaian akademik dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

“Untuk anak-anakku tercinta, para pelajar Jawa Timur, selamat mengikuti Tes Kemampuan Akademik. Hadapilah dengan tenang, penuh semangat, dan percaya diri. Percayalah pada kemampuan kalian serta proses belajar yang telah dijalani bersama bapak dan ibu guru. Awali dengan berdoa, jangan lupa memohon doa dan restu kedua orang tua. Insya Allah, ikhtiar yang sungguh-sungguh akan membawa hasil terbaik,” tutur Khofifah.

Dia juga meminta para peserta menjadikan TKA sebagai kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar sekaligus mengenali potensi diri. Setiap anak, kata Khofifah, memiliki keunggulan berbeda yang perlu dikembangkan melalui proses belajar berkelanjutan.

“Jangan pernah merasa bahwa masa depan kalian hanya ditentukan oleh angka hasil ujian. Setiap anak memiliki kecerdasan, kelebihan, dan potensi yang berbeda. Yang terpenting adalah berusaha sungguh-sungguh, mengerjakan dengan jujur, dan memberikan kemampuan terbaik. Ibu percaya anak-anak Jawa Timur mampu menunjukkan prestasi yang membanggakan,” ujarnya.

Khofifah turut mengajak orang tua memberikan dukungan emosional tanpa membebani anak dengan tuntutan nilai yang berlebihan. Guru dan sekolah juga diharapkan membantu peserta mempersiapkan diri, memahami tata tertib, serta mengetahui jadwal dan sesi tes masing-masing.

“Kepada bapak dan ibu, para orang tua, mari kita dampingi anak-anak dengan doa, kasih sayang, dan kalimat-kalimat yang menguatkan. Jangan membebani mereka dengan tuntutan nilai yang berlebihan. Yakinkan bahwa kita bangga atas perjuangan dan kesungguhan mereka dalam belajar,” ucapnya.