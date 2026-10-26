Tak Bayar Retribusi Lebih dari 10 Tahun, Bangunan di Lahan Aset Pemkot Surabaya Dibongkar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya menertibkan sejumlah bangunan yang berdiri di atas lahan aset pemerintah kota seluas 7.668 meter persegi di Jalan Barata Jaya XII Nomor 7, Surabaya. Penertiban dilakukan karena retribusi pemanfaatan lahan tersebut tidak dibayar selama lebih dari sepuluh tahun.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin mengatakan, lahan tersebut sebelumnya pernah memiliki Izin Pemakaian Tanah (IPT). Namun, pemegang izin dinilai tidak mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut selama lebih dari satu dekade.

"Namun, dalam pelaksanaannya, pemegang izin tidak mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut hingga lebih dari 10 tahun," kata Rizal dalam keterangannya di Surabaya, Minggu (25/10).

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah melayangkan surat imbauan hingga surat peringatan kepada mantan pemegang izin. Mereka diminta mengosongkan lahan dan membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah kota tersebut.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada tindak lanjut dari pihak yang sebelumnya memegang izin. Pemkot Surabaya kemudian melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan.

"Kami sudah memberikan surat imbauan serta surat peringatan, namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada tindak lanjut dari eks pemegang izin. Sehingga sebagai tindakan tegas kami laksanakan penertiban dan pembongkaran bangunan," tutur Rizal.

Dia menjelaskan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas surat bantuan penertiban (bantib) yang diajukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kepada Satpol PP.

"Kami lakukan penertiban ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.