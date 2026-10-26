Cuaca Malang 26 Oktober 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (26/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Dau, Karangploso, Pagelaran, Pujon, Singosari, dan Sumberpucung. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.