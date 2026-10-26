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Cuaca Surabaya 26 Oktober 2026, Sore dan Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

Senin, 26 Oktober 2026 – 09:14 WIB
Cuaca Surabaya 26 Oktober 2026, Sore dan Malam Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (26/10).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan..

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

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Sore Pakal hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Pakal masih gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-37 derajat celsius.

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Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.
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