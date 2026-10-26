Cuaca Jawa Timur 26 Oktober 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (26/10).

Paginya Kota Batu, Pacitan, Pamekasan, dan Sampang hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Banyuwangi, Kota Batu, Pacitan, Pamekasan, dan Sampang gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Banyuwangi, Kota Batu, Kota Madiun, dan Nganjuk gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Gresik, Kota Madiun, Madiun, dan Nganjuk gerimis. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-37 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)