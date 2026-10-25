Bising Hingga Tak Bisa Tidur Jadi Keluhan Warga Bratang Gede Soal RPU di Permukiman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga di kawasan Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya mengaku tidak bisa tidur karena aktivitas Rumah Potong Unggas (RPU), sebelum ditutup.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup RPU di permukiman tersebut, setelah menerima laporan warga yang merasa bising dan bau saat beraktivitas.

Warga itu, Saski mengatakan kebisingan dari RPU tersebut ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut, suara ayam, mesin, hingga aktivitas para pekerja pada malam hari.

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"Sampai kami itu enggak bisa tidur kalau malam karena sangat berisik dan pegawainya juga ramai banget suaranya" ujar Saski dalam keterangan pers Pemkot Surabaya, Minggu (25/10).

Selain itu, Saski juga mengeluhkan dampak aktivitas usaha terhadap kondisi lingkungan di sekitar rumahnya. Sebab, warga menemukan kotoran ayam dan sampah berserakan.

"Setiap hari ibu saya juga mengeluh. Tinggal di sini ada kotoran ayam sampai temboknya retak," jelasnya.

Dia bersyukur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons aduannya melalui pesan di Instagram. Kemudian, disusul dengan menghentikan pengoperasian RPU tersebut.

"Jadi kami terima kasih banyak sudah direspons seperti ini. Semoga selanjutnya ibu saya dan warga-warga (sekitar) juga bisa tenang, enggak ada lagi virus-virus," ujarnya.