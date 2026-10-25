Tavares Minta Persebaya Bangkit, Permainan Agresif Jadi Kunci Hadapi Madura United

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya segera bangkit setelah kalah 0-1 dari PSM Makassar. Dia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan diri, meningkatkan intensitas, dan kembali bermain agresif saat menghadapi Madura United.

Persebaya akan menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam WIB. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk merespons kekalahan perdana mereka musim ini.

Namun, Tavares menyadari Madura United bukan lawan yang mudah. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu datang dengan modal positif setelah mengalahkan Persib Bandung. Pelatih asal Portugal tersebut juga menilai kualitas permainan Madura United meningkat dibandingkan musim lalu.

“Madura United adalah tim yang bagus. Mereka menjalani musim ini dengan baik. Menurut saya, kualitas tim mereka juga jauh lebih baik dibandingkan musim lalu,” ujar Tavares dalam konferensi pers, Minggu (25/10).

Tavares mengaku telah menganalisis enam pertandingan terakhir Madura United. Berdasarkan pengamatannya, tim tamu memiliki sejumlah opsi untuk membangun serangan, baik melalui transisi cepat maupun penguasaan bola.

Fleksibilitas tersebut membuat Persebaya harus menjaga kedisiplinan sepanjang pertandingan. Meski demikian, Tavares mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlalu fokus memikirkan kekuatan lawan hingga melupakan karakter permainan sendiri.

“Madura United bisa memanfaatkan transisi menyerang, tetapi mereka juga mampu memainkan sepak bola berbasis penguasaan bola. Mereka punya kualitas untuk melakukan keduanya. Kami harus mewaspadai hal itu. Namun, yang paling penting adalah fokus pada permainan kami sendiri,” jelasnya.

Bagi Tavares, pertandingan di GBT harus menjadi momentum bagi Persebaya untuk menunjukkan respons positif. Kekalahan 0-1 dari PSM di Parepare memang mengecewakan, terlebih Green Force sempat memiliki peluang menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti pada masa injury time.