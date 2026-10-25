Longsor Setinggi 20 Meter Tutup Jalan Antardesa di Magetan, Evakuasi Butuh Ekskavator

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Material tanah dan batu akibat longsor menutup akses jalan penghubung Desa Tapak dan Desa Sukowidi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Minggu (25/10). Proses pembersihan material membutuhkan alat berat karena timbunan longsoran cukup besar dan sulit ditangani secara manual.

Kepala Desa Tapak Sumarno mengatakan longsor terjadi pada Sabtu (24/10) sekitar pukul 22.00 WIB. Lokasinya berada di sekitar jalur saluran air dari Sumber Nganten yang dimanfaatkan warga untuk mengairi sawah.

Di lokasi tersebut terdapat titik penampungan terakhir sebelum aliran air diteruskan ke saluran irigasi berikutnya.

"Cuacanya cerah saat kejadian. Aliran air dari Sumber Nganten itu untuk pengairan sawah. Jalur tambahannya memang belum diteruskan dan penampungan terakhir berada di situ dan sekarang tanah di sekitarnya longsor menutup jalan antar-desa," ujar Sumarno.

Hingga Minggu siang, warga bersama petugas BPBD, TNI-Polri, relawan, dan pemerintah desa bergotong royong membersihkan material longsoran. Namun, ukuran batu dan tebalnya timbunan tanah membuat proses pembersihan membutuhkan bantuan alat berat.

Dampak longsor dirasakan pengguna jalan yang biasa melintas antara kedua desa tersebut. Aktivitas petani yang mengandalkan saluran air di kawasan itu juga berpotensi terganggu.

Kapolsek Panekan AKP Mahfud Sidiq mengatakan polisi menerima informasi kejadian dari masyarakat sekitar pukul 22.00 WIB. Petugas kemudian mendatangi lokasi bersama unsur TNI dan pemerintah desa untuk mengamankan area serta mengantisipasi kemungkinan longsor susulan.

"Polisi sudah memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi karena masih ada potensi longsor susulan. Akses jalan antara Desa Tapak dan Desa Sukowidi sementara masih tertutup," kata Mahfud.