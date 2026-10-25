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Warga Terganggu, Pemkot Surabaya Tutup RPU di Pemukiman Bratang Gede

Minggu, 25 Oktober 2026 – 18:10 WIB
Warga Terganggu, Pemkot Surabaya Tutup RPU di Pemukiman Bratang Gede - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya saat menyegel RPU di Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Minggu (25/10). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menutup Rumah Potong Unggas (RPU) di Bratang Gede, Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, karena mengganggu warga.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan telah menerima aduan warga melalui pesan Instagram, yang merasa terganggu kebisingan dan bau dari aktivitas RPU di pemukiman.

“Warga melaporkan melalui DM Instagram saya bahwa di sebelah rumahnya terdapat Rumah Potong Unggas (RPU)," kata Eri dalam keterangan persnya, Jumat (23/10).

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Eri meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), dan Satpol PP mendatangi lokasi.

Hasilnya, petugas gabungan menemukan izin perdagangan usahanya sudah kedaluwarsa. Selain itu, pemilik RHU tersebut juga tidak mengantongi izin pemotongan unggas.

"Sejak pertama kali membaca laporan, saya menilai aktivitas ini tidak sesuai aturan. Sebab, sudah ada ketentuan bahwa RPU tidak boleh berada di tengah permukiman warga," ujarnya.

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Eri menyebut petugas sebelumnya telah memasang stiker pelanggaran pada bangunan usaha itu, tetapi masyarakat mengadukan RPU tersebut beroperasi pada dini hari

"Saya sudah meminta Satpol PP untuk melakukan penyegelan," ujarnya.

Pemkot Surabaya tutup RPU di kawasan Bratang Gede, Kecamatan Wonokromo, setelah warga terganggu
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TAGS   surabaya Eri Cahyadi Pemkot Surabaya rpu

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