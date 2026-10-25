JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Daging Sapi di Surabaya Bertahan di Rp150 Ribu Per Kilogram, Stok Masih Cukup

Daging Sapi di Surabaya Bertahan di Rp150 Ribu Per Kilogram, Stok Masih Cukup

Minggu, 25 Oktober 2026 – 15:23 WIB
Daging Sapi di Surabaya Bertahan di Rp150 Ribu Per Kilogram, Stok Masih Cukup - JPNN.com Jatim
Pemkot Surabaya saat memantau harga dan stok daging sapi di Pasar Tambahrejo, Minggu (25/10). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat harga daging sapi kelas I bertahan Rp150 ribu per kilogram sejak Juni 2026, dan ketersediaannya masih mencukupi.

Direktur Utama Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Fajar A. Isnugroho mengatakan pihaknya terus memantau harga dan ketersediaan daging sapi di pasaran.

“Harga daging sapi di pasar saat ini cenderung bertahan sejak Juni lalu,” kata Fajar dalam keterangan persnya, Minggu (25/10).

Baca Juga:

Berdasarkan pemantauan Tim Monitoring Daging RPH Surabaya di Pasar Tambahrejo, harga daging sapi kelas I berada di kisaran Rp150 ribu per kilogram, jenis lainnya sekitar Rp140 ribu per kilogram.

“Jadi, kondisi yang kami lihat sekarang merupakan pola kestabilan harga yang terbentuk dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.

Fajar menyebut pemantauan itu merupakan bagian dari upaya RPH Surabaya dalam menjaga ketersediaan pangan asal hewan yang ada di Kota Pahlawan.

Baca Juga:

Selain itu, hasil pemantauan juga akan disampaikan saat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan yang diperlukan.

“Kami terus memantau perkembangannya, termasuk memastikan ketersediaan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.

Pemkot Surabaya pastikan harga daging sapi stabil di Rp150 ribu per kilogram, stok masih aman
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Pemkot Surabaya pasar tradisional daging sapi rph surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU