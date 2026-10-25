Daging Sapi di Surabaya Bertahan di Rp150 Ribu Per Kilogram, Stok Masih Cukup

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat harga daging sapi kelas I bertahan Rp150 ribu per kilogram sejak Juni 2026, dan ketersediaannya masih mencukupi.

Direktur Utama Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya Fajar A. Isnugroho mengatakan pihaknya terus memantau harga dan ketersediaan daging sapi di pasaran.

“Harga daging sapi di pasar saat ini cenderung bertahan sejak Juni lalu,” kata Fajar dalam keterangan persnya, Minggu (25/10).

Berdasarkan pemantauan Tim Monitoring Daging RPH Surabaya di Pasar Tambahrejo, harga daging sapi kelas I berada di kisaran Rp150 ribu per kilogram, jenis lainnya sekitar Rp140 ribu per kilogram.

“Jadi, kondisi yang kami lihat sekarang merupakan pola kestabilan harga yang terbentuk dalam beberapa bulan terakhir,” ujarnya.

Fajar menyebut pemantauan itu merupakan bagian dari upaya RPH Surabaya dalam menjaga ketersediaan pangan asal hewan yang ada di Kota Pahlawan.

Selain itu, hasil pemantauan juga akan disampaikan saat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan yang diperlukan.

“Kami terus memantau perkembangannya, termasuk memastikan ketersediaan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” jelasnya.