Jangkau 25 Ribu Peserta, Seminar Wanita LDII Jatim Perkuat Ruang Digital Aman bagi Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seminar Wanita LDII Jawa Timur bertema Membangun Ekosistem Perlindungan Anak di Ruang Digital sebagai Ruang yang Aman, Sehat, dan Ramah untuk Anak menjangkau sekitar 25 ribu peserta secara hibrida. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran keluarga, komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam melindungi anak dari berbagai ancaman di ruang digital.

Ketua LDII Jawa Timur Amrodji Konawi mengatakan perlindungan anak di era digital membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga.

“Kalau berbicara tentang ekosistem, berarti tidak bisa berjalan sendirian. Ada tiga pilar yang penting, yakni keluarga, komunitas, dan kolaborasi,” kata Amrodji.

Menurut dia, pendidikan dan perlindungan anak harus melibatkan lingkungan sekitar agar anak dapat tumbuh dengan baik serta terhindar dari pengaruh negatif media sosial.

Amrodji menilai ruang digital memiliki dua sisi yang perlu dipahami masyarakat. Di satu sisi, media sosial memberikan manfaat, tetapi di sisi lain terdapat risiko penyebaran hoaks dan berbagai konten negatif yang dapat memengaruhi anak.

“Kami berharap anak-anak Jawa Timur nantinya bisa tumbuh dengan baik, menjadi generasi yang unggul, dan tidak terpengaruh hal-hal negatif yang selama ini kita temukan di media sosial,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut seminar, LDII Jatim menyiapkan sejumlah kegiatan konkret, salah satunya pendidikan dan pelatihan (diklat) kader yang akan diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.