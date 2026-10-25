Cuaca Malang 25 Oktober 2026, Siang Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (25/10) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore Sukun hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Siang Ampelgading, Dau, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Sumberpucung, Wagir, dan Wonosari gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan

Sorenya Ampelgading, Dau, Donomulyo, Kalipare, Kromengan, Ngajum, Pagelaran, Sumberpucung, Wagir, dan Wonosari gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.