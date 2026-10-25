Masih Relevan, IKOHI Jatim Sarankan Anak Muda Tonton Film Laut Bercerita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) Jawa Timur menyarankan anak muda menonton film Laut Bercerita yang diadaptasi dari novel dengan judul sama, karena relevan dengan kondisi sekarang.

Ketua IKOHI Jawa Timur Dandik Katjasungkana merespons positif penayangan film yang diperankan oleh Reza Rahardian, Dian Sastro, Eva Celia, hingga Christine Hakim itu.

Sebab, IKOHI turut membantu Leila S. Chudori dalam proses pengumpulan data sejumlah orang hilang dalam tragedi 1998, sehingga buku tersebut bisa diterbitkan pada 2017.

“Ketika film Laut Bercerita itu diproduksi, kami cukup bergembira karena itu akan memperluas jangkauan ke anak muda,” kata Dandik di Tunjungan Plaza Surabaya, Sabtu (25/10).

Dandik menyarankan agar anak muda menonton laut bercerita ketika resmi ditayangkan di bioskop, Kamis (29/10). Sebab, ada pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

“Film ini menjadi media penting untuk mentransformasikan pengetahuan, terutama sejarah pelanggaran HAM di masa lalu kepada anak-anak sekarang,” jelasnya.

Menurutnya, meski mengambil latar belakang cerita pada masa Orde Baru, Laut Bercerita saat ini masih relevan. Karena Indonesia tengah berada pada situasi yang hampir sama.

“Karena aktivis sekarang juga mengalami represi. Andre Yono disiram air keras, saat demonstrasi Agustus banyak mahasiswa yang ditangkap, dipenjara segala macam,” ujarnya.