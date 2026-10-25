Cuaca Jawa Timur 25 Oktober 2026, Siang Hingga Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (25/10).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah berawan dan berawan.

Siangnya Kota Batu hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan.

Sorenya Kota Batu dan Ngawi gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan..

Malamnya Magetan dan Ngawi gerimis. Wilayah lainnya curah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-37 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 14-36 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)