Carissa Perusset Ungkap Tantangan Syuting GJLS: Berapi-Api, Akui Sulit Menahan Tawa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Film komedi aksi GJLS: Berapi-Api menyambangi Kota Pahlawan melalui rangkaian special screening di Royal XXI Surabaya, Sabtu (24/10). Film produksi Amadeus Sinemagna itu ingin menjangkau penonton yang lebih luas, tidak hanya penggemar grup komedi GJLS.

Co-Producer GJLS: Berapi-Api Fiqi Wandiya Septa Pratama mengatakan film tersebut merupakan kelanjutan dari GJLS: Ibuku Ibu-Ibu, tetapi memiliki target penonton yang lebih luas.

Menurut dia, film sebelumnya cenderung menyasar penonton yang sudah mengenal GJLS. Kali ini, tim produksi ingin menghadirkan komedi yang bisa dinikmati masyarakat di luar komunitas penggemar mereka.

“Untuk GJLS: Ibuku Ibu-Ibu itu sebetulnya segmented penontonnya. Jadi, yang bisa menikmati rata-rata GJLSer. Nah, di GJLS: Berapi-Api ini, kami ingin penonton di luar GJLSer juga paham betul tentang komedi-komedi dari Rigen, Rispo, dan kawan-kawan,” kata Fiqi saat ditemui di Surabaya.

Dia mengaku bersyukur karena special screening di Surabaya mendapatkan sambutan positif dari penonton. Meski demikian, pihaknya menyerahkan pencapaian dan target penonton kepada masyarakat.

“Kami sebagai filmmaker ingin sekali diapresiasi dengan hasil karya kami. Akhirnya, untuk ekspektasi dan target, kami serahkan saja ke penonton. Apa pun hasilnya, kami bersyukur,” ujarnya.

Fiqi menambahkanvrangkaian roadshow GJLS: Berapi-Api telah menyambangi sejumlah kota, mulai dari Sukabumi, Bandung, Sumedang, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, hingga Kediri sebelum tiba di Surabaya.

Setelah Surabaya, tim produksi melanjutkan perjalanan ke Malang untuk menggelar gala premiere.