Toyota Innova Zenix Terbaru Dibekali Fitur Remote Control, Bisa Nyalakan Mesin dari HP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) memperkenalkan pembaruan layanan konektivitas T Intouch with Toyota Remote pada Kijang Innova Zenix Improvement 2026. Teknologi tersebut memungkinkan pemilik mengakses sejumlah fungsi kendaraan melalui smartphone, mulai dari menyalakan mesin hingga mengatur suhu AC dan mengunci pintu.

Fitur terbaru itu diperkenalkan dalam Media & Costumer Experience Event: New Zenix di Hotel Sheraton, Surabaya, Jumat (23/10).

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Oide mengatakan pengembangan layanan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan dalam memiliki dan menggunakan kendaraan.

“Toyota selalu mendengarkan customer voice sebagai dasar dalam mengembangkan produk dan layanan yang relevan. Melalui Multi-Pathway Strategy, kami menghadirkan beragam pilihan mobilitas, dan terus melengkapinya dengan Total Ownership Experience,” ujar Hiroyuki Oide.

Menurut dia, pengembangan T Intouch menjadi bagian dari upaya Toyota menghadirkan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih praktis, terhubung, dan memberikan ketenangan bagi pelanggan.

Pembaruan T Intouch mencakup sejumlah fitur untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan mendapatkan bantuan ketika kendaraan mengalami kendala.

Pada aspek kenyamanan, fitur Remote Control memungkinkan pemilik mengakses fungsi kendaraan dari smartphone. Fitur ini dapat digunakan untuk menyalakan mesin, mengatur suhu AC, dan mengunci pintu, sesuai spesifikasi kendaraan.

Ada pula Vehicle Status yang menyajikan informasi kondisi pintu, jendela, kap mesin, dan lampu kendaraan secara real-time.