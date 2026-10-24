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Tiga Jam Tak Kembali Saat Memancing, Nelayan di Sampang Dilaporkan Hilang

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 13:08 WIB
Tiga Jam Tak Kembali Saat Memancing, Nelayan di Sampang Dilaporkan Hilang - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Kabupaten Sampang saat berangkat hendak melakukan pencarian nelayan hilang di sekitar peraitan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Jumat (23/10/2026). ANTARA/ HO-BPBD Sampang

jatim.jpnn.com, SAMPANG - Seorang nelayan bernama Dodi (25) warga Dusun Pandian, Desa Tamberu Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang dilaporkan hilang di perairan Ketapang. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang bersama unsur terkait masih melakukan pencarian.

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Mohammad Hozin menjelaskan, Dodi berangkat memancing bersama dua saudaranya pada Rabu (21/10) sekitar pukul 02.00 WIB. Ketiganya menggunakan perahu masing-masing untuk memancing di sekitar rumpon ikan di perairan Ketapang.

Namun, di tengah aktivitas tersebut, Dodi memutuskan berpisah dari kedua saudaranya dan menuju ke bagian tengah perairan, tepatnya di lokasi yang dikenal nelayan setempat sebagai Obor Petronas.

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“Dua saudaranya ini tetap di lokasi awal. Dodi pamit untuk mancing di sekitar 'Obor Petronas' itu,” kata Hozin.

Setelah sekitar tiga jam, Dodi tidak kunjung kembali ke lokasi semula. Kedua saudaranya berusaha menghubunginya melalui telepon seluler, tetapi tidak mendapat respons.

"Akhirnya kedua saudara Dodi ini mencari ke lokasi yang dituju, tetapi di sana tidak menemukan yang bersangkutan," jelasnya. 

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Keesokan harinya, Kamis (22/10), keluarga Dodi melanjutkan pencarian dan melaporkan kejadian itu kepada aparat desa. Laporan tersebut kemudian diteruskan ke Polsek Ketapang.

“Kami dari BPBD Pemkab Sampang menerima informasi tentang kejadian nelayan hilang tadi pagi, dari Polsek Ketapang,” ujar Hozin.

Dodi, nelayan berusia 25 tahun, dilaporkan hilang di perairan Ketapang, Sampang. BPBD bersama polisi, TNI, dan nelayan setempat melakukan pencarian.
Sumber Antara
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TAGS   Nelayan hilang pencarian nelayan hilang Sampang perairan ketapang

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