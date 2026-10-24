BNPB Bakal Evaluasi Penanganan Karhutla Agar Petugas Tak Lagi Jadi Korban

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bakal mengevaluasi terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), agar tak ada lagi petugas menjadi korban.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, menyusul enam petugas meninggal dunia ketika memadamkan karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Keenam korban tewas tersebut adalah, tiga petugas Sukaris, Wisnu Yuda Pratama, dan Hendra Rony. Lalu, sisanya adalah sukarelawan Sefriel Ardiansyah, Munawi, serta Suraji.

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"Nanti akan melihat mengapa bisa terjadi, jangan sampai terulang lagi di kemudian hari. Kami akan melakukan evaluasi," kata Kristomei di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (24/10).

Kristomei menyebut akan mempelajari terlebih dahulu terkait laporan yang diterimanya dari wilayah terdampak karhutla, agar bisa melakukan evaluasi dengan tepat sasaran.

Selain itu, Kristomei mengatakan hasil evaluasi tersebut juga akan dijadikan sebagai bahan, untuk memperbaiki cara kerja dalam mengatasi karhutla di masa mendatang.

“Apa saja yang bisa kami evaluasi dan bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi," ujarnya.

Kemudian, Kristomei turut merespons perihal belum ditetapkannya karhutla sebagai bencana nasional. Di sisi lain, warga terdampak akibat asap yang ditimbulkan.