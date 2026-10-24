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Inilah Alasan Pelaku Kekerasan Anak Down Syndrom di Surabaya Tinggal di Rumah Perubahan

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 11:06 WIB
Inilah Alasan Pelaku Kekerasan Anak Down Syndrom di Surabaya Tinggal di Rumah Perubahan - JPNN.com Jatim
Kepala DP3APPKB Surabaya Ida Widayati mengungkap alasan pelaku kekerasan ke anak down syndrom tinggal di Rumah Perubahan, Surabaya, Jumat(23/10). Foto: Dok. Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengungkap alasan lain satu anak pelaku kekerasan hingga bocah dengan down syndrom meninggal dunia, ditempatkan di Rumah Perubahan.

Diketahui, keputusan menempatkan pelaku di shelter tersebut merupakan hasil diskusi dari Polrestabes, Balai Pemasyarakatan Kelas I, Pekerja Sosial (Peksos), Komnas PA, dan DP3APPKB Surabaya.

Di sisi lain, beberapa pihak terkait tersebut turut mempertimbangkan aturan dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

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Kepala DP3A-PPKB Surabaya Ida Widayati mengatakan ada alasan lain anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut diwajibkan untuk tinggal di Rumah Perubahan.

"Kenapa anak (pelaku) ini dihubungkan ke shelter, ini merupakan bentuk pendampingan dan pemeliharaan keselamatan,” kata Ida, Jumat (23/10).

Ida mengungkapkan pihaknya tetap harus memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis, sejak awal pemeriksaan sampai menjalani hukumannya.

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“Luar sana marak narasi yang berusaha melakukan ancaman atau balas dendam. Bagaimanapun ia adalah anak-anak yang tetap memiliki hak untuk dilindungi,” jelasnya.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga memberikan pendampingan kepada keluarga korban. Hal tersebut bertujuan untuk memulihkan psikologis dan menguatkan pola asuh.

Pemkot Surabaya mengungkap alasan pelaku kekerasan kepada anak down sydrom tinggal di Rumah Perubahan
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TAGS   surabaya Pemkot Surabaya DP3A PPKB kasus kekerasan hingga tewas anak down stndrom

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