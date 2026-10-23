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3 Rumah di Granting Baru Surabaya Ludes Terbakar, Api Diduga dari Puing Bekas Bangunan

Jumat, 23 Oktober 2026 – 20:52 WIB
3 Rumah di Granting Baru Surabaya Ludes Terbakar, Api Diduga dari Puing Bekas Bangunan - JPNN.com Jatim
Petugas ketika memadamkan api yang menghanguskan tiga rumah di Jalan Granting Baru, Simokerto, Surabaya, Jumat (23/10). Foto: Dok. Command Center 112

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tiga rumah di Jalan Granting Baru Gang IV B, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, ludes terbakar Jumat (23/10). Titik api diduga muncul dari puing bekas bangunan.

Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M. Rokhim mengatakan kebakaran tersebut dilaporkan oleh warga terjadi, sekitar pukul 14.41 WIB.

“Unit yang diberangkatkan sebanyak 10 unit, ada enam Unit Tempur ditambah empat Tim Rescue,” kata Rokhim ketika dikonfirmasi.

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Sebanyak enam unit kendaraan pemadam yang diberangkatkan itu adalah, dua Unit Tempur Rayon 2 Tambakrejo, satu dari Rayon 1 Pasar Turi, satu Pos Pegirian, satu Pos Mulyorejo, satu Pos Bulak.

“Terbakar habis ada tiga rumah, dengan rincian luas rumah pertama lima kali 12 meter, kedua sekitar tiga kali 12 meter, ketiga kurang lebih tiga kali 12 meter,” ujarnya.

Rokhim mengungkapkan rumah pertama ditinggali oleh keluarga dari Moh. Ashabul Yaqin. Di sisi lain, dua bangunan lainnya tidak ada penghuninya atau masih keadaan kosong.

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Petugas sempat mengalami kesulitan untuk mengakses rumah yang terbakar karena jalan yang sempit. Akhirnya, mereka menggunakan selang empat rol atau sepanjang 80meter.

“Api pokoknya padam sekitar pukul 15.08 WIB, pembasahan sudah selesai dan dinyatakan kondusif 15.23 WIB. Korban dari kebakaran nihil atau tidak ada,” jelasnya.

Sebanyak tiga rumah di Jalan Granting, Surabaya, ludes terbakar diduga tersulut api dari puing bangunan
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TAGS   kebakaran Command Center 112 DPKP Surabaya Rumah Terbakar kebakaran Surabaya

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