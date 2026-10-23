Suraji Korban Meninggal Saat Padamkan Karhutla Bromo Luka Bakar 49 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suraji (40) korban meninggal dunia setelah memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) karena luka bakar 49 persen.

Staf Instalasi Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD Dr Soetomo Adin Niken Primasari mengatakan Suraji meninggal di Ruang Observasi Intensif (ROI), Jumat (23/10) pukul 12.00 WIB.

“Pasien tersebut mengalami luka bakar berat sekitar 49 persen luas permukaan tubuh. Terutama pada area wajah hingga dada,” kata Niken ketika dikonfirmasi.

Suraji membutuhkan bantuan mesin pernapasan ketika menjalani perawatan intensif. Sebab, ada cedera saluran pernapasan akibat menghirup udara panas dan asap.

“Pasien mengalami komplikasi, terutama infeksi berat, infeksi paru, anemia, penurunan kadar protein darah, dan gangguan keseimbangan elektrolit,” jelasnya.

Tim medis pun memberikan penanganan intensif meliputi pemberian cairan, antibiotik, transfusi darah, pemberian protein, koreksi elektrolit, serta penanganan luka bakar.

Namun, pasien disebut mengalami perburukan akibat syok sepsis, yaitu komplikasi infeksi berat yang menyebabkan gangguan sirkulasi darah dan fungsi organ vital, Jumat pagi.

“Tim medis telah melakukan berbagai upaya penanganan intensif, namun kondisi pasien terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12.00 WIB,” ujarnya.