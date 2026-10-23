Peduli Lingkungan, Daaz Group Ajak Karyawan Bersihkan Pantai Mustika

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Daaz Group menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan CSR Daaz Beach Clean Up di Pantai Mustika, Banyuwangi. Selain menggelar aksi bersih-bersih pantai bersama karyawan, perusahaan juga menyerahkan bantuan bak sampah kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) selaku pengelola destinasi tersebut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Daaz Group untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya kawasan pesisir yang memiliki peran penting bagi kelestarian ekosistem dan keberlangsungan pariwisata.

Dalam kegiatan tersebut, karyawan Daaz Group turun langsung mengumpulkan sampah di area pantai. Aksi ini sekaligus menjadi sarana untuk membangun kepedulian bersama bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh pihak.

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Dukungan terhadap pengelolaan sampah juga diwujudkan melalui penyerahan bantuan bak sampah kepada Pokdarwis Pantai Mustika. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pengelola menyediakan sarana pembuangan sampah sekaligus mendorong pengunjung lebih disiplin menjaga kebersihan kawasan wisata.

Perwakilan Daaz Group, Irawan Sigit Subekti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekaligus upaya mendorong keterlibatan karyawan dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Melalui kegiatan Daaz Beach Clean Up ini, kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui aksi nyata. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap kebersihan Pantai Mustika, tetapi juga dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan pesisir,” ujar Irawan dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10).

Dia menambahkan bantuan bak sampah merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap pengelolaan kebersihan kawasan pantai secara berkelanjutan. Kolaborasi antara perusahaan, pengelola destinasi wisata, masyarakat, dan pengunjung dinilai penting agar upaya menjaga kebersihan pesisir dapat terus berjalan.

Apresiasi juga disampaikan perwakilan Pokdarwis Pantai Mustika, Sestuadi. Dia menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Daaz Group untuk mendukung kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai.