SKK Migas Jabanusa dan Polri Perkuat Pengamanan Objek Vital Hulu Migas

jatim.jpnn.com, MALANG - SKK Migas Perwakilan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat sinergi pengamanan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas). Langkah ini dilakukan untuk menjaga objek vital nasional (obvitnas), menjamin keberlangsungan operasi, serta mendukung pencapaian target produksi dan lifting migas nasional.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Kesekuritian SKK Migas–Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Jabanusa 2026 di Hotel Singhasari, Malang, Rabu (21/10).

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara SKK Migas, KKKS, dan Polri untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, risiko sosial, serta tantangan penegakan hukum di wilayah operasi hulu migas.

Pengawas Internal SKK Migas Irjen Ibnu Suhaendra menyatakan, pengamanan kegiatan hulu migas merupakan aspek strategis untuk menjaga kelangsungan operasi sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Karena itu, upaya pencegahan dini dan tata kelola pengamanan objek vital perlu dilakukan secara konsisten dan terkoordinasi. Langkah tersebut mencakup antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan keamanan di fasilitas operasi, hingga penanganan aktivitas pengolahan minyak ilegal.

Aktivitas ilegal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan, lingkungan, dan kelancaran operasi migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa Anggono Mahendrawan menyatakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah operasi hulu migas.

Menurut dia, sinergi SKK Migas, KKKS, TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan agar potensi gangguan dapat dideteksi sejak dini dan ditangani secara tepat.