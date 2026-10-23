1 Orang Ditahan Karena Bawa Knuckle Saat Aksi 2 Tahun Prabowo-Gibran di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Satu orang massa aksi peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka di Surabaya, Kamis (22/10), ditetapkan sebagai tersangka.

Dirreskrimum Polda Jawa Timur Kombes Roy H.M. Sihombing merinci total 11 orang yang ditangkap tersebut, ada sebanyak empat mahasiswa dan tujuh sisanya bukan pelajar.

“Setelah dilakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, dapat saya sampaikan perkembangan terbaru penanganan kasus tersebut,” kata Roy di Mapolda Jawa Timur, Jumat (23/10).

Roy mengatakan pihaknya telah dibebaskan sebanyak tiga orang. Sebab, penyidik tidak menemukan adanya unsur pidana yang dilakukan para mahasiswa tersebut saat mengikuti aksi.

“Tujuh orang bukan mahasiswa, mungkin mendompleng atau apalah namanya sebagaimana Pak Kapolda kemarin sampaikan, itu masih kami lakukan pendalaman,” ujarnya.

Aparat kepolisian mengalami keterbatasan waktu ketika meminta keterangan ketujuh orang tersebut. Akhirnya, mereka dipulangkan dengan ketentuan melakukan wajib lapor.

“Jadi tujuh orang ini kami wajib laporkan, tetapi barang bukti yang diamankan itu yang akan ditelusuri pendalaman karena kami di kepolisian punya waktu 1x24 jam,” ucapnya.

Roy mengungkapkan ada satu orang mahasiswa berinisial AH (22) telah ditetapkan tersangka. Karena polisi menemukan knuckle ketika melakukan pengecekan.