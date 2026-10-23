Dua SPBU di Sampang Disanksi Pertamina, Penyaluran Pertalite Dihentikan Sebulan

jatim.jpnn.com, SAMPANG - PT Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi kepada dua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sampang karena melanggar ketentuan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.

Sanksi berupa penghentian sementara penyaluran Pertalite itu berlaku mulai 25 Oktober hingga 23 November 2026.

Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Sampang Abdi Barri Salam mengatakan dua SPBU yang dikenai sanksi tersebut adalah SPBU Pliyang 54.692.02 di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kota Sampang, dan SPBU 54.692.06 di Jalan Raya Camplong.

“Jenis sanksi yang diberikan berupa penghentian sementara penyaluran BBM itu sebagai bentuk pembinaan,” kata Salam di Sampang, Jumat (23/10).

Dia menjelaskan berdasarkan surat tembusan yang diterima Bagian Perekonomian Pemkab Sampang dari Pertamina, sanksi dijatuhkan setelah perusahaan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran di kedua SPBU tersebut.

Tim Pertamina kemudian melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan. Hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran sehingga penyaluran Pertalite kepada kedua SPBU tersebut dihentikan sementara.

Pelanggaran yang ditemukan berupa pelayanan pembelian Pertalite menggunakan jeriken dengan barcode kendaraan, tetapi tidak dilengkapi surat rekomendasi dari instansi pemerintah terkait.

Selama masa penghentian penyaluran, masyarakat yang membutuhkan Pertalite diarahkan untuk mengisi BBM di SPBU Jrengik dan SPBU Banyuanyar, Sampang.