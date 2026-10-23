Pemkot Surabaya Imbau Warga Tak Sebar Foto Pelaku Kekerasan Anak Down Syndrome

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat tidak menyebarkan foto anak berhadapan hukum (ABH), dalam kasus tewasnya bocah dengan down syndrom.

Hal tersebut diungkapkan setelah beredarnya foto dua anak pelaku kekerasan yang menyebabkan korban berinisial berinisial Z (10) meninggal dunia, di media sosial.

"Kami mohon kepada media, masyarakat sekitar rumah dan teman sekolah untuk tidak lagi menyebarluaskan identitas anak ini,” kata Kepala DP3A-PPKB Surabaya Ida Widayati melalui rilisan persnya, Jumat (23/10).

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Ida mengatakan anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai pelaku dan saksi mendapatkan perlindungan. Sebab, mereka mempunyai hak untuk tumbuh kembang.

“Rekam jejak digital sulit dihapus, hal ini bisa menjadi sanksi sosial seumur hidup. Anak ini masih memiliki hak untuk tumbuh kembang dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, hukuman yang diberikan kedua anak tersebut sudah sesuai dalam peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Berdasarkan UU itu, anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana berusia 12 tahun ke atas, sedangkan umur kedua pelaku kekerasan kepada bocah down syndrom masih di bawahnya.

“Putusan atau sanksi yang diberikan merupakan hasil kesepakatan bersama berdasarkan aturan hukum yang berlaku untuk anak di bawah usia 12 tahun," ucapnya.