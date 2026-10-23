Bertambah 1, Korban Tewas Saat Padamkan Karhutla di Bromo Jadi 6 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas gabungan yang tewas saat berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Bromo, Kamis (15/10), bertambah menjadi enam orang.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan satu korban meninggal dunia itu adalah, Suraji (40). Dia merupakan petugas keamanan hotel yang ikut menjadi sukarelawan.

“Keluarga besar BB TNBTS menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Suraji, DW Security Artotel PT Mitra Indo Permai,” kata Rudijanta saat dikonfirmasi, Jumat (23/10).

Suraji sendiri sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Dr Soetomo Surabaya selama beberapa hari. Dia mengalami luka bakar ketika berusaha memadamkan karhutla di TNBTS.

"Almarhum meninggal setelah perawatan intensif pasca pelaksanaan pemadaman kebakaran di Resort Tengger Laut Pasir, Seksi PTN Wilayah L, Cemorolawang, Kabupaten Probolinggo," ujarnya.

Rudijanta menyebut kabar meninggalnya Suraji itu menimbulkan duka mendalam bagi BB TNBTS, karena turut menambah daftar petugas meninggal dunia saat pemadaman karhutla.

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"Kepergian beliau menambah duka atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada 15 Oktober 2026. Kami kehilangan. Kami semua sangat kehilangan," jelasnya.

Suraji mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan dukungan dan doa, selama Suraji menjalani perawatan RSUD Dr Soetomo.