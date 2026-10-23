Umsura Gelar Salat Istisqa, Berharap Hujan Turun dan Karhutla Teratasi

jatim.jpnn.com - Civitas academica Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), mulai dari dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa, menggelar salat istisqa di Lapangan Futsal Umsura, Jumat (23/10).

Salat yang dilaksanakan setelah salat Jumat tersebut menjadi ikhtiar spiritual untuk memohon turunnya hujan di tengah cuaca panas. Kegiatan itu juga diharapkan menjadi bagian dari doa bersama agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia segera teratasi.

Dalam khutbahnya, dosen Umsura Dr Mahsun Jayadi, M.Ag., menjelaskan salat istisqa merupakan bentuk permohonan kepada Allah SWT agar menurunkan hujan. Namun, makna istisqa tidak terbatas pada kondisi kekeringan atau kekurangan air.

“Secara lebih luas, istisqa menjadi bentuk ketergantungan manusia kepada Allah ketika menghadapi persoalan air yang berada di luar kendalinya, baik ketika air sulit diperoleh maupun ketika curah hujan berlebihan menimbulkan musibah,” kata Mahsun di hadapan jemaah.

Dia juga mengajak jemaah melakukan introspeksi diri, memperbanyak istighfar, serta memperkuat hubungan dengan Allah SWT. Mahsun menjelaskan bahwa dalam QS Luqman ayat 34, pengetahuan tentang turunnya hujan termasuk perkara gaib yang hanya diketahui Allah SWT.

Mahsun menambahkan Rasulullah SAW telah mencontohkan sejumlah cara untuk memohon turunnya hujan. Di antaranya melaksanakan salat istisqa di lapangan, menyampaikan khutbah, serta berdoa memohon hujan dalam berbagai kesempatan.

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Sementara itu, Rektor Umsura Prof Mundakir mengatakan pelaksanaan salat istisqa dilatarbelakangi kondisi cuaca panas yang dirasakan masyarakat, khususnya di Surabaya dan sejumlah wilayah di Jawa Timur.

Melalui kegiatan tersebut, Umsura berharap hujan segera turun untuk menyejukkan udara sekaligus membantu mengatasi karhutla yang masih terjadi di Kalimantan, Sumatra, dan wilayah lainnya.