Bernardo Tavares Kecewa Persebaya Gagal Bawa Pulang Poin dari Parepare

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Persebaya Surabaya menelan kekalahan perdana pada musim 2026/2027 setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar dalam pekan keenam BRI Super League di Stadion BJ Habibie, Kamis (22/10).

Hasil tersebut terasa menyakitkan bagi Green Force. Gol bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-74 menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Persebaya sebenarnya memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan pada masa injury time, tetapi dua eksekusi penalti Alex Martins gagal berbuah gol.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui timnya sangat kecewa dengan hasil tersebut. Menurut dia, para pemain sudah berusaha hingga akhir pertandingan, tetapi sejumlah situasi penting tidak berjalan sesuai harapan.

"Terkadang, ada pertandingan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan. Hari ini, kami kurang beruntung. Kami kehilangan tiga poin dan tentu sangat kecewa dengan hasil ini," ujar Tavares dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pada babak pertama, Persebaya kesulitan mengembangkan serangan dan lebih banyak menghadapi tekanan dari tuan rumah. Upaya membongkar pertahanan Juku Eja belum menghasilkan peluang yang mampu dikonversi menjadi gol.

Memasuki babak kedua, permainan Green Force mulai membaik. Persebaya berusaha meningkatkan intensitas serangan dan mencari celah di pertahanan PSM. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi kendala.

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Persebaya tercatat melepaskan delapan tembakan, dengan tiga di antaranya mengarah ke gawang. Meski demikian, tidak satu pun berhasil mengubah skor.

Petaka bagi Persebaya datang pada menit ke-74. Yuran Fernandes salah mengantisipasi umpan pemain PSM sehingga bola masuk ke gawang sendiri yang dijaga Reza Arya.