JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Diikuti 1.015 Peserta, Semnas FMI Jatim Dorong Dosen Manajemen Beradaptasi dengan Industri

Diikuti 1.015 Peserta, Semnas FMI Jatim Dorong Dosen Manajemen Beradaptasi dengan Industri

Jumat, 23 Oktober 2026 – 16:30 WIB
Diikuti 1.015 Peserta, Semnas FMI Jatim Dorong Dosen Manajemen Beradaptasi dengan Industri - JPNN.com Jatim
Semnas FMI Jawa Timur XVIII 2026 di Surabaya diikuti 1.015 peserta dari 198 perguruan tinggi dan institusi. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Forum Manajemen Indonesia (FMI) mendorong peningkatan kompetensi dosen dan penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri. Hal itu menjadi salah satu sorotan dalam Seminar Nasional (Semnas) FMI Jawa Timur XVIII 2026 di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya, Rabu (21/10).

Mengangkat tema Inovasi Strategis & Transformasi Ekosistem Digital Berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan & Penguatan Daya Saing Indonesia di Tingkat Global, seminar tersebut diikuti 1.015 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia.

Guru Besar Manajemen Strategik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., M.B.A., Ph.D., hadir sebagai keynote speaker. Dia juga menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Baca Juga:

Dalam pemaparannya, Badri menekankan pentingnya dosen manajemen untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab perubahan kebutuhan dunia kerja.

Dia juga mendorong program studi menyesuaikan kurikulum dan arah pengembangannya dengan kebutuhan industri. Selain itu, penggabungan sejumlah program studi dinilai dapat menjadi salah satu cara memperluas wawasan mahasiswa melalui pendekatan multidisiplin.

Seminar tersebut turut menghadirkan Suyanto Mahdiputra, Ph.D., Founder sekaligus CEO Royal Segoro Group, perusahaan yang bergerak di bidang Engineering Procurement Construction Management (EPCM).

Baca Juga:

Ketua FMI Pusat Sri Gunawan, DBA, dalam pengantarnya menyoroti perubahan lingkungan bisnis yang menuntut pengembangan ilmu manajemen secara berkelanjutan.

“Kita menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis: transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, tantangan keberlanjutan, serta perubahan cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan. Ilmu manajemen dituntut tidak hanya menghasilkan konsep, tetapi juga menawarkan pemahaman dan solusi yang dapat diuji serta diterapkan,” jelasnya.

Semnas FMI Jawa Timur XVIII 2026 di Surabaya diikuti 1.015 peserta dari 198 perguruan tinggi dan institusi.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Semnas FMI Jatim FMI Jatim dosen manajemen adaptasi industri peningkatan kompetensi dosen

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU