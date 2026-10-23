Diikuti 1.015 Peserta, Semnas FMI Jatim Dorong Dosen Manajemen Beradaptasi dengan Industri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Forum Manajemen Indonesia (FMI) mendorong peningkatan kompetensi dosen dan penyesuaian program studi dengan kebutuhan industri. Hal itu menjadi salah satu sorotan dalam Seminar Nasional (Semnas) FMI Jawa Timur XVIII 2026 di Hotel Platinum Tunjungan, Surabaya, Rabu (21/10).

Mengangkat tema Inovasi Strategis & Transformasi Ekosistem Digital Berkelanjutan untuk Mendukung Pembangunan & Penguatan Daya Saing Indonesia di Tingkat Global, seminar tersebut diikuti 1.015 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia.

Guru Besar Manajemen Strategik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Badri Munir Sukoco, S.E., M.B.A., Ph.D., hadir sebagai keynote speaker. Dia juga menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Dalam pemaparannya, Badri menekankan pentingnya dosen manajemen untuk terus meningkatkan kompetensi agar mampu menjawab perubahan kebutuhan dunia kerja.

Dia juga mendorong program studi menyesuaikan kurikulum dan arah pengembangannya dengan kebutuhan industri. Selain itu, penggabungan sejumlah program studi dinilai dapat menjadi salah satu cara memperluas wawasan mahasiswa melalui pendekatan multidisiplin.

Seminar tersebut turut menghadirkan Suyanto Mahdiputra, Ph.D., Founder sekaligus CEO Royal Segoro Group, perusahaan yang bergerak di bidang Engineering Procurement Construction Management (EPCM).

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Ketua FMI Pusat Sri Gunawan, DBA, dalam pengantarnya menyoroti perubahan lingkungan bisnis yang menuntut pengembangan ilmu manajemen secara berkelanjutan.

“Kita menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis: transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan, tantangan keberlanjutan, serta perubahan cara organisasi bekerja dan mengambil keputusan. Ilmu manajemen dituntut tidak hanya menghasilkan konsep, tetapi juga menawarkan pemahaman dan solusi yang dapat diuji serta diterapkan,” jelasnya.