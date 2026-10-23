Libatkan 34 Ribu Peserta, Ini Langkah Pemprov Jatim Melindungi Anak di Ruang Digital

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui program Perisai Anak. Deklarasi dan edukasi publik bertema Tumbuh Aman di Ruang Digital itu melibatkan sekitar 34 ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat, Kamis (22/10).

Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan teknologi, penanganan kasus, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi profesi, akademisi, pemuka agama, hingga tokoh masyarakat.

Deklarasi dilaksanakan secara daring oleh Diskominfo Jatim. Kegiatan serupa juga digelar secara luring, daring, dan hybrid oleh 38 dinas kominfo kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan menghadirkan narasumber dari masing-masing daerah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid mengapresiasi pelaksanaan deklarasi dan edukasi publik serentak tersebut. Dia mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen perlindungan anak di ruang digital, dimulai dari Jawa Timur.

“Dari Jawa Timur kita perkuat langkah bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mari kita wujudkan komitmen ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’ agar setiap anak dapat bermain, belajar, dan meraih masa depannya dengan aman,” ujar Meutya.

Dia menjelaskan pemerintah memperkuat tanggung jawab platform digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Menurut Meutya, upaya tersebut perlu didukung pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui pendampingan serta pembiasaan perilaku digital yang sehat.