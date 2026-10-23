Polisi Ungkap Kronologi Perkelahian Pria Diduga ODGJ dengan Pedagang di Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Polisi mengungkap kronologi aksi saling bacok yang diduga dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan penjual es kelapa muda di Sidoarjo, Kamis (22/10) pagi.

Kasi Humas Polresta Sidoarjo AKP Tri Novi Handono mengatakan peristiwa itu bermula saat korban berinisial, P (56) tengah menjaga warung es kelapa mudanya di Desa Wadungasri, Waru.

“Korban mendapati seseorang diduga ODGJ dengan gelagat mencurigakan duduk di kursi bengkel samping tempatnya berjualan,” kata Novi saat dikonfirmasi, Jumat (23/10).

Warga Jalan Tambak Sumur, Waru, itu mendatangi pria yang diduga ODGJ tersebut dengan niat bertanya. Di sisi lain, pelaku ternyata tengah membawa senjata tajam (sajam).

“Merasa tidak terima ODGJ yang ditanyai langsung menyerang korban menggunakan celurit yang dibawanya, hingga mengenai pipi korban sebanyak dua kali bacokan,” jelasnya.

Kemudian, korban berusaha merebut celurit yang dipegang oleh pria diduga ODGJ tersebut. Selanjutnya, dia berusaha melindungi diri dengan cara menyerang balik.

“Korban membalasnya ke ODGJ yang mengenai kepala, selanjutnya korban berhasil menjauh dan kondisi ODGJ tergeletak di depan bengkel tersebut,” ujarnya.

Pihak keluarga yang menerima informasi kejadian langsung datang dan mengevakuasinya ke RS Royal Surabaya. Di sisi lain, pria diduga ODGJ meninggal dunia lalu dibawa ke RSUD Sidoarjo.