BRI Renovasi Posyandu Elang di Surabaya, Dukung Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) mendukung peningkatan fasilitas Posyandu Elang di lingkungan Wing Pendidikan 700/Pertahanan Udara Nasional (Wingdik 700/Hanud), Surabaya.

Bantuan renovasi tersebut ditujukan untuk menunjang pelayanan kesehatan ibu dan anak, baik bagi keluarga besar TNI Angkatan Udara (TNI AU) maupun masyarakat sekitar. Dengan fasilitas yang lebih memadai, kegiatan pelayanan kesehatan rutin diharapkan berlangsung lebih nyaman dan optimal.

Peresmian renovasi Posyandu Elang dilakukan Komandan Wingdik 700/Hanud Kolonel Pnb A. Kholiq Yulianto bersama Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kusuma Bangsa Yanri Eka Putra.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua PIA Ardhya Garini Ranting 07-2 Wingdik 700/Hanud Gabungan Kodiklatau, Lurah Sukolilo, Kepala Puskesmas Kenjeran, para kepala dinas, anggota Wingdik 700/Hanud, pengurus PIA Ardhya Garini, kader Posyandu Elang, serta perwakilan BRI Branch Office Surabaya Kusuma Bangsa.

Pemimpin Cabang BRI Surabaya Kusuma Bangsa Yanri Eka Putra mengatakan, bantuan melalui program BRI Peduli TJSL merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui program BRI Peduli TJSL, kami ingin kehadiran BRI memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dukungan renovasi Posyandu Elang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan fasilitas sekaligus menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak," ujar Yanri, Senin (19/10).

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Menurut dia, fasilitas posyandu yang lebih representatif diharapkan dapat mendukung pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pelayanan kesehatan bagi keluarga besar Wingdik 700/Hanud dan warga sekitar.

"BRI berkomitmen untuk terus mendukung program sosial yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kami berharap fasilitas yang telah diperbaiki ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di lingkungan sekitar," katanya.